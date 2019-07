Calciomercato Juventus | l’Everton piomba su Moise Kean | pronta una super offerta per i

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il club inglese ha messo l’attaccante italiano nel mirino, nei prossimi giorni potrebbe arrivare unaNon solo mercato in entrata, ladeve difendersi anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri giocatori. L’ultimo arriva dall’Inghilterra e ha come protagonista l’Everton, deciso a strapparealla società campione d’Italia. Secondo il ‘Mail’, i Toffees starebbero valutando l’da presentare alla, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far tentennare i bianconeri, visti i limiti caratteriali die le difficoltà di portare avanti la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Per questi motivi, Agnelli potrebbe accettare l’, garantendosi però una clausola di ‘recompra’ fissata a 45 milioni ...

