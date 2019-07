Cagliari-Rapp Locale 15-1 | Pioggia di goal ad Aritzo | poker di Cerri e Ragatzu

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Primo test stagionale positivo per ildi Maran:dinella gara di, i rossoblù vanno a segno ben 15 volte.“powered by”Prima uscita stagionale da 80 minuti per ildi Maran, che ad, dopo 3 giorni di ritiro, supera 15-1 unaresentativadella Barbagia. Fra i pali agisce dal 1’ Cragno, in difesa debutta al centro Walukiewicz accanto a capitan Ceppitelli, in regia agisce Oliva, davanti Birsa è il trequartista a supporto delle due punte Joao Pedro e. Dal 1’ anche i giovani Pinna a destra e Biancu a centrocampo.Il primo tempo vedeprotagonista assoluto con un beldi testa, di destro (2) e di sinistro per una prima frazione da incorniciare per l’attaccante. Inanche il brasiliano Joao Pedro, bravo a finalizzare al termine di una bella azione personale. Per i locali ildella bandiera ...

