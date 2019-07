Bentley EXP 100 GT - Celebra i 100 anni del marchio con uno sguardo al futuro

quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lasi è evoluta moltissimo negli ultimi, ma ha grandi progetti per ile lo dimostra con una concept che rompe gli schemi ein maniera dirompente i 100del. la EXP 100 GT, appena presentata nella sede di Crewe. La Gran Turismo elettrica per il 2035. Per immaginare l'evoluzione della mobilità laha pensato a una sportiva elettrica e autonoma che cerca nuove declinazioni del lusso, inteso sia come qualità di vita a bordo sia come design e qualità. Il contesto immaginato è quello del 2035 e per progettare la EXP i tecnici hanno iniziato dall'abitacolo per poter cucire un vestito degno dell'importantezione. Le grandi portiere verticali lunghe due metri, che includono anche parte del tetto di vetro, dominano la fiancata, mentre il frontale riprende in chiave nuova l'impostazione attuale con i grandi gruppi ottici circolari e una ...

Caterinadiiorgi : Nuova Bentley EXP 100 GT: svelata la Granturismo del futuro - motorionline : Quasi sei metri di lunghezza, un abitacolo in grado di soddisfare i bisogni dei passeggeri, quattro motori elettric… - quattroruote : Con la #concept EXP 100 GT la #Bentley festeggia i suoi primi cent'anni e immagina la #granturismo di super lusso d… -