Torna Notre Dame de Paris | da settembre in tour

ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019)nei teatri e nei palazzetti italiani "de", il musical kolossal con le musiche di Riccardo Cocciante e i testi di Pasquale Panella. Dal prossimo autunno lo spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ha già appassionato più di 4 milioni di persone solo in Italia, prenderà nuovamente vita sui palcoscenici del nostro Paese. "de" ha debuttato nella sua versione originale francese il 161998, al Palais des Congrès di Parigi. Soltanto nella stagione 2016, ha superato in Italia 1 milione di spettatori e affollato le 43 tappe, per un totale di 283 repliche a colpi di sold out, in 31 città. Solo in Italia, in 17 anni sono state visitate 47 città per un totale di 145 appuntamenti e 1.246 repliche complessive. Il musical, inoltre, è stato tradotto e adattato in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, ...

SkyTG24 : Notre Dame de Paris, il musical di Cocciante torna a settembre - MontiFrancy82 : #notredamedeparis lo spettacolo che ha fatto sognare milioni di spettatori, torna in scena in Italia da settembre.… - SMSNEWSOFFICIAL : #notredamedeparis lo spettacolo che ha fatto sognare milioni di spettatori, torna in scena in Italia da settembre.… -