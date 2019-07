Pensioni | Nardella Pd | ‘Quota 100 non sta funzionando’

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Mentre arrivano a oltre 150 mila le domande di accesso alleanticipate con la nuova formula Quota 100 e ne salutano il successo con interventi e dichiarazioni gli esponenti di Lega e Movimento 5 stelle che compongono la maggioranza di governo, il sindaco di Firenze Dario, tra i dirigenti del Partito democratico guidato da Nicola Zingaretti, all’opposizione, critica la misura che consente l’accesso al trattamento previdenziale in anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero ai lavoratori che abbiano già raggiunto i 62 anni di età e i 38 anni di anzianità contributiva., il sindaco fiorentino: pochi dipendenti comunali hanno scelto Quota 100 "Se il Comune di Firenze fosse il campione di un sondaggio - ha dichiarato Dario- potremmo dire che Quota 100 non sta funzionando”. Il primo cittadino fiorentino prende come esempio i dati della sua città ...