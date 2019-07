Parte da Roma il progetto “A 4 mani”

Rifiuti a Roma - Zingaretti : "Finalmente Parte il piano di raccolta" | Dalla Raggi appello ai cittadini : "Fate la differenziata" : Il sindaco di Roma ha ribadito la disponibilità di tutti gli attori coinvolti per "evitare gli errori del passato".

Alitalia - lunedì Parte il tour a Roma di Efromovich per il salvataggio : German Efromovich è in arrivo in Italia per incontrare Ferrovie dello Stato, Delta Air Lines e uno stuolo di consulenti, Mediobanca in testa, sul piano di salvataggio di Alitalia....

Tim accende il suo 5G : si Parte da Roma - Torino e Napoli : Tim accende il 5G (fonte: Tim) Meccanica di precisione, sicurezza sul lavoro e gestione della pubblica sicurezza in tempo reale, ma anche sport elettronici e intrattenimento a realtà aumentata. Tim ha presentato a Roma le sue reti mobili 5G, già realtà a Torino, Roma e Napoli. Entro il 2021 la compagnia punta a raggiungere 120 città e 200 destinazioni turistiche. La compagnia di telefonia mobile la definisce “la rivoluzione che aprirà la strada ...

Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin a Roma per lo Stranger Summer Party : come Partecipare all’evento : Mentre gli abbonati Netflix sono alle prese con la maratona della terza stagione arriva proprio ieri, 4 luglio, sulla piattaforma, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin sono a Roma per lo Stranger Summer Party che avrà luogo proprio tra qualche ora. La notizia è arrivata poco fa tramite l'account ufficiale di Netflix Italia e ha lasciato senza parole i fan della serie e dei due piccoli eroi che si ritroveranno tra i fan questa sera per la ...

Anche a teatro arrivano i saldi. A Le Terrazze Teatro Festival “Shopping di risate” per un risparmio formato famiglia. Si Parte il 5 luglio con SCQR e il 6 luglio con DADO. Palazzo dei Congressi - Roma Eur : E’ tempo di saldi! Inizia il countdown per la corsa all’acquisto di abiti e prodotti scontati, ma quest’anno arriva una

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran Parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

Al via la campagna estiva dalla Parte degli animali di Roma Capitale - che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma” : Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Insieme contro l’abbandono e per un’adozione responsabile. anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Questa ...

Sei Nazioni : Parte vendita per Italia-Scozia e Italia-Inghilterra a Roma : Roma – Sono in vendita da oggi i tagliandi e gli abbonamenti per assistere alle due partite interne dell’Italia di rugby nel Sei Nazioni 2020. L’appuntamento e’ allo stadio Olimpico sabato 22 febbraio contro la Scozia e sabato 14 marzo con l’Inghilterra. I biglietti saranno disponibili attraverso i canali di vendita TicketOne, nei punti vendita Listicket e tramite il call center 892.101. L'articolo Sei Nazioni: ...

Roma : la rivoluzione targata Fonseca Parte dalle cessioni di Dzeko e Manolas : Dopo una stagione fallimentare e la mancata qualificazione in Champions, la società capitolina sembra ormai prossima ad attuare una totale rivoluzione della propria rosa e tentare, almeno in parte, di riconquistare l'affetto dei tifosi giallorossi, delusi dalle recenti questioni dirigenziali. Tra cessioni 'onerose' e addii inaspettati Le recenti divergenze fra Totti e la società (con il conseguente abbandono dell'ex capitano del proprio ruolo ...

Baldissoni : “Nessun interesse da Parte del Qatar per la Roma” : Il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo stadio in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi ieri. A riportarlo è Calcio e Finanza. “In riferimento all’ipotesi di un progetto a Fiumicino, è opportuno se non doveroso valutare proposte alternative al fine di salvaguardare almeno in parte gli investimenti fatti finora nell’eventualità, ad oggi non attesa né sperata, che possa esserci ...

Nasce Itabus : Parte da Roma concorrenza a Flixbus : Roma – Il sito e’ ancora in costruzione. E la sede centrale ancora non c’e’, ma la stanno cercando a Roma. La mission aziendale e’ invece chiara: creare una compagnia di pullman turistici made in Italy in grado di fare la concorrenza a Flixbus, il gigante tedesco low cost, leader europeo degli spostamenti del trasporto su gomma, e di fare integrazione alle tratte ad alta velocita’ presenti in Italia. Tutto ...

Pd Roma : no a odio e esclusione - noi da Parte di #IoAccolgo : Roma – “Esiste un’Italia ancora umana. Per questo abbiamo deciso di aderire, come Gruppo capitolino del Partito democratico, alla campagna #IoAccolgo. Abbiamo deciso da che parte stare da tempo e siamo con chi combatte per dire no all’odio e all’esclusione e si’ all’accoglienza, alla solidarieta’ e all’uguaglianza”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd di ...

Roma - scavalca cancellate de La Sapienza per Partecipare a un party notturno non autorizzato : 26enne muore infilzato : È morto dopo 24 ore di agonia un giovane che venerdì sera era rimasto ferito nel tentativo di scavalcare le cancellate dell’università La Sapienza di Roma per partecipare a un party non autorizzato dal rettore. Il 26enne, come riporta Il Messaggero, era stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I nel pomeriggio di sabato, ma non ce l’ha fatta: la recisione dell’arteria femorale è risultata fatale. Sono in corso le ...