Nasce all’Università di Genova una Testing Facility dedicata ai robot per le ispezioni a

(Di martedì 9 luglio 2019) Il progetto europeo ROBINS (ics technology for INspection of Ships), cofinanziato dalla Research DG della Commissione Europea nell’ambito delle attività del EU Research and Innovation Programme Horizon 2020, attivato nel 2018, ha raggiunto l’obiettivo della sua prima fase con lo svolgimento delle prime prove sperimentali in laboratorio. ROBINS è un progetto di ricerca, unico al mondo, che tra i suoi principali obbiettivi ha quello di costruire e sviluppare una, cioè un ambiente di prova dove verificare ausiliici per l’ispezione delle navi. L’Università dipartecipa alle attività del progetto (responsabile scientifico prof. C.M. Rizzo) con i laboratori MaSTeL (Marine StructuresLab) e DREAMS (Drives and Experimental Automation for Marine Systems Lab) del Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) ...

