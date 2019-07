Luché contro Capo Plaza nel suo libro | ' Snobbato da un ragazzino di vent' anni'

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Ieri l'album "Potere", ultima fatica discografica di, è stato certificato disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), merito anche della riedizione dell'album, pubblicata la scorsa settimana, che ha fatto nuovamente salire in classifica il disco. Assieme alla riedizione del progetto il rapper campano ha pubblicato anche unautobiografico, dal titolo 'Il giorno dopo'. In questi giorni il testo sta facendo molto discutere online, anche e soprattutto per la presenza, nella parte finale, di alcuni durissimi attacchi rivolti dall'ex Cosang ad un popolarissimo giovane collega suo corregionale,....