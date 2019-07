LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Serena vince al terzo con Riske

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Nel match tra Elina Svitolina (Ucraina) e Karolina Muchova sarà la boema ad iniziare al servizio. 16.11 MATCH!!! Tiene a 15 Williams che vola in semifinale!Willims (USA) batte Alison(USA) 6-4 4-6 6-3. 16.07 BREAK!!! Questo potrebbe essere il game decisivo:spreca tre break point poiha la palla del 4-4 ma non chiude e così alla quarta occasione Williams sale 5-3 ed ora serve per il match! 16.00 Dopo tanta sofferenza al servizio,a zero trova il 4-3. 15.56 Soffre, si fa trascinare ai vantaggi, ma senza concedere break point, trova il 3-3. Tutto da rifare per. 15.51 CONTROBREAK! Pazza partita:si fa rimontare dal 40-15 e concede il 3-2 all’avversaria, che dopo il cambio di campo servirà per l’aggancio! 15.45!!! AllungaWilliams, ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - studiolegalefp1 : RT @Eurosport_IT: Battuta Alison Riske 6-4 4-6 6-3: Serena Williams è in semifinale a #Wimbledon per la 12a volta in carriera ed è 10-1 neg… - Eurosport_IT : Battuta Alison Riske 6-4 4-6 6-3: Serena Williams è in semifinale a #Wimbledon per la 12a volta in carriera ed è 10… -