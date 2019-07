Kourtney Kardashian in ansia per i 40 anni

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Sofia Lombardiha vissuto conil passaggio di decade che l'ha condotta verso i quarant': un cambiamento che le ha creato sconfortoè in crisi per i suoi primi quarant': è ciò che è emerso da una semplice chiacchierata tra sorelle, all'interno di una puntata del reality dedicato alla famiglia. Una piccola anteprima di "Al Passo con i", che ritornerà in autunno, mostra Khloé ealle prese con una conversazione sulle sensazioni nate dall'aver raggiunto la soglia dei quaranta. Un traguardo che ha costrettoa riflettere sulla sua vita, sulle mete raggiunte e sulla sua condizione di vita attuale, un passaggio che le ha prodotto molta. Visualizza questo post su Instagram #KUWTK Season 17 is coming this fall, but it’s not all happy tears. Link in bio. Un post condiviso da E! News ...

DenisseUlloaNi : Jdksjdjs La Sofia es amiga de la Kylie, la Kylie estuvo con el Justin, y la Sofia es la actual del Scott, el Scott… - xuxulianana : Convoco Barbara Palvin,Miranda Kerr,Chantel Jeffries,Kylie Jenner, Kendall Jenner,Yovanna Ventura, Ashley Moore,Aly… - PinballWizard : Kourtney Kardashian si e' comprata un flipper. Ora, per giocare a flipper, non servira' certo il reggiseno; puo' no… -