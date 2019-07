Heather Parisi | Per una conduzione sulla TV pubblica non bastano un paio di

blogo

(Di martedì 9 luglio 2019) Delle cicale, non ci cale. Ma dei palinsesti, ci cale, eccome se ci cale., attivissima su Twitter, non ha perso occasione per commentare in diretta le novità della prossima stagione televisiva in casa Rai, che da settembre accoglierà tra i corridoi vecchi e nuovi volti del piccolo schermo. Evitando accuratamente ogni riferimento personale, con un annuncio degno di un disclaimer da titoli di coda di una fiction, la showgirl ha espresso la suascelta dell'azienda di collocare alladi alcuni programmi coloro che hanno dichiarato di essere in accordo con la linea politica dell'attuale governo. Non scherziamo! Per avere ladi un programmaTVitaliana nonundi dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. ##sovranismo —(@) 9 luglio 2019 L'accusa è chiara: ...

