Formula 1 | domenica 14 luglio il GP di Gran Bretagna nel circuito di Silverstone

Formula 1 : Gran Premio d'Austria - domenica in tv su Sky : Archiviata l'ennesima vittoria Mercedes nel Gran Premio di Francia a Le Castelet dello scorso weekend, per i protagonisti del mondiale di Formula 1 2019 è già tempo di ritornare in pista. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno andrà infatti in scena il Gran Premio d'Austria, nona prova della stagione iridata. La gara si disputerà sul tracciato del Red Bull Ring. Lewis Hamilton e Mercedes dominatori in Francia, mondiale già segnato La gara di ...

Formula 1 : GP di Francia a Le Castelet - domenica in tv su Sky : Torna nel weekend l'appuntamento con il campionato mondiale di Formula 1 2019 che, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, farà tappa a Le Castelet per il Gran Premio di Francia. Il circuito "Paul Ricard" ospiterà l'ottava gara del calendario stagionale, formato da 21 appuntamenti totali. Una stagione fin qui a senso unico, con la Mercedes vincitrice in 7 gare su 7 e Lewis Hamilton (trionfatore in 5 GP) già ampiamente al comando della ...