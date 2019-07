Dl Sicurezza bis | Lega | “A Viminale potere di vietare sbarchi e multe da un milione a

Dl Sicurezza bis - multe fino a 1 milione di euro per le ong che entrano in acque italiane senza permesso : Un emendamento al decreto Sicurezza bis, depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, prevede multe salate per le navi delle ong che violano il divieto di ingresso in acque italiane: rischiano di dover pagare somme da 150mila fino a un milione di euro. Attualmente le multe previste dallo stesso decreto arrivano fino a 50mila euro.Continua a leggere

Gli effetti del dl Sicurezza bis : confiscato il veliero Alex : Valentina Raffa Nuova sanzione alla nave sequestrata, sconfinò due volte in acque territoriali. L'armatore: querelo Salvini I l veliero Alex con cui Mediterranea Saving Humans ha condotto a Lampedusa 41 immigrati è stato confiscato e la Ong rischia di perderlo per sempre. Dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della procura di Agrigento, che sta esaminando la documentazione e i video acquisiti dalla Guardia di finanza, e dopo ...

**Migranti : emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione* : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – I 5 Stelle hanno presentato un emendamento al dl Sicurezza bis per anticipare la confisca delle navi alla prima violazione e non più in caso di reiterazione e per dare alle forze armate e di polizia i natanti confiscati. L'articolo **Migranti: emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione* sembra essere il primo su CalcioWeb.

La barca a vela Alex è stata confiscata dalla Guardia di Finanza dopo la notifica di una seconda violazione del “decreto Sicurezza bis” : La Guardia di Finanza ha notificato al comandate e all’armatore della barca da vela Alex una una seconda violazione del “decreto sicurezza bis” riguardo al divieto di entrare in acque territoriali e, come prevede il decreto in caso di “ripetuta

Mediterranea - la Gdf contesta un’altra violazione del decreto Sicurezza bis e notifica nuovo sequestro alla nave Alex : nuovo decreto di sequestro delle Fiamme Gialle per la nave Alex della ong Mediterranea. Ad annunciarlo via Twitter è stata la stessa ong di cui è capo missione il deputato di Leu Erasmo Palazzotto. “Questa mattina la Guardia di finanza ha contestato una seconda violazione del decreto sicurezza Bis: un ingresso incidentale di Alex nelle acque territoriali che sarebbe avvenuto venerdì mattina”. “E’ un pretesto del tutto ...

L’ordinanza del gip di Agrigento renderà dura la vita al decreto Sicurezza bis : Roma. L’intero sistema autoritario e securitario alla base della politica dei porti chiusi di Matteo Salvini è messo a dura prova dalla magistratura italiana e dagli ultimi sviluppi della guerra in Libia. La prima cattiva notizia per il Viminale è arrivata martedì sera, con la decisione del gip di A

Il procuratore di Agrigento ha smontato il “decreto Sicurezza bis” : In un'audizione alla Camera ha spiegato che si occupa male del problema sbagliato, mentre dimentica i veri pericoli legati all'immigrazione clandestina

M5s - Vizzini : ‘Espulsa prima di voto su dl Sicurezza bis - così garantita obbedienza’. Castelli : ‘Non restituiva i soldi’ : “Se si esce dalla linea si viene puniti”. E pure: “La mia espulsione è arrivata a ridosso del voto sul decreto Sicurezza bis, così si sono assicurati l’obbedienza di tutto il gruppo”. La deputata M5s Gloria Vizzini, espulsa nelle scorse ore dal Movimento insieme alla collega Veronica Giannone, interpellata dall’agenzia Adnkronos ha attaccato i vertici grillini dicendo di essere stata cacciata per le sue ...

A Lampedusa approdano direttamente 45 migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto Sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Sea Watch - il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il no allo sbarco della Sea Watch 3 che si trova a sud di Lampedusa con a bordo 43 migranti soccorsi una settimana fa. Lo fa sapere il Viminale. L'articolo Sea Watch, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Consiglio d’Europa preoccupato per decreto Sicurezza bis : “Subito porto a Sea Watch” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un porto da indicare “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti salvati l’11 ...

Consiglio d’Europa contro Salvini : “Basta politica dei porti chiusi. Preoccupati per decreto Sicurezza bis” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un posto che deve essere indicato “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca, bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti ...

Cosa prevede il decreto Sicurezza bis : È prevista un’ulteriore criminalizzazione del soccorso in mare e una riforma del codice penale che introduce nuovi reati e aggravanti per la gestione dell’ordine pubblico. Leggi