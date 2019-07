CorSport | Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui

Napoli-James Rodriguez - CorSport : “Entrati nella fase 2 - resta solo un nodo” : Napoli-James Rodriguez, Il Corriere dello Sport scrive sugli ultimi aggiornamenti Napoli-James Rodriguez, il matrimonio sembra ormai imminente anche se resta l’ ultimo nodo da sciogliere. In questo momento il direttore sportivo azzurro si trova a Madrid per cercare di chiudere l’ affare e portare il fantasista colombiano alla corte di Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte. L’ ultimo step, però, non sembra una ...

CorSport : È braccio di ferro tra Napoli e Real per James Rodriguez : Tra Napoli e Real siamo alla fase 2, scrive il Corriere dello Sport. Quella del braccio di ferro per James Rodriguez. Una lotta all’ultima mossa in cui la prima è del Napoli. Mentre sulla trattativa aleggia lo spettro dell’Atletico Madrid, il club di De Laurentiis si sente sicuro delle promesse ricevute dal colombiano e aspetta solo l’ok di Florentino Perez sulla parte economica dell’accordo. Ma la voglia è di stringere i tempi e infatti ...

CorSport : Inglese a Bologna solo se parte Santander e il Napoli abbassa il prezzo : Da Napoli filtra ottimismo per una chiusura con il Bologna per la cessione di Roberto Inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport. Che però aggiunge che non si sa bene da dove nasca questa convinzione nel pensiero di Giuntoli. Ci sono infatti alcune condizioni che si dovrebbero verificare, prima, per poter pensare ad un passaggio dell’attaccante azzurro al club allenato da Mihajlovic e il quotidiano sportivo le elenca. Innanzitutto dovrebbe ...

CorSport : Il Real vorrebbe vendere James al Napoli - ma ha fretta di chiudere : L’Atletico vorrebbe soffiare James Rodriguez al Napoli ed è convinto di farcela con un’offerta di 45 milioni. E il Real? Il Corriere dello Sport scrive che il Real non ha ancora aderito completamente alla proposta del Napoli, ma sarebbe più orientato verso la trattativa con De Laurentiis. All’Atletico, Florentino Perez ha venduto Marcos Llorente e non sembra intenzionato a intavolare un’altra trattativa, ma la fretta di operare sul ...

CorSport : Feeling tra l’Atletico e James ma il Real tratta col Napoli : Se ne parla da ieri. L’Atletico Madrid sarebbe interessato a James Rodriguez. Dopo aver perso cinque titolari, il club spagnolo deve riorganizzare la squadra. Ha soldi da investire e un Feeling particolare con James Rodriguez. Feeling reciproco, scrive il Corriere dello Sport, stando a quanto riportato nelle ultime 24 ore dal canale colombiano Caracol Deportivo e confermato da As. James vorrebbe l’Atletico e avrebbe messo in stand by la ...

CorSport : Ritratto di Maxi Lovera - osservato dal Napoli. A 11 anni aveva già un procuratore : Al Napoli piace Maxi Lovera. Il giocatore, appena 20enne, è già stato ai Mondiali del 2018 con l’under 20 dell’Argentina. Esperienza finita male ma che per Lovera è stata un sogno. Il Corriere dello Sport oggi racconta la sua storia. È centrocampista attaccante esterno, alto 1,68. Il suo idolo è Messi, anche se gioca nel Rosario Central e la pulce tifa l’altra squadra della città, il Newell’s Old Boys, dove giocò prima di partire per la ...

CorSport : Wanda e Aurelio sono al lavoro per portare Icardi a Napoli : Marotta ha sgombrato il campo prima della presentazione di Conte: Icardi è sul mercato, “non rientra nel nostro progetto”, come Nainggolan, ha detto ieri a Sky. Aggiungendo che ciò non significa che non saranno rispettati gli accordi contrattuali: l’argentino si allenerà come tutti, perché questo è l’obbligo del club, poi toccherà all’allenatore scegliere chi mettere in campo. Come dire che Icardi non giocherà. Si aspetta solo di poter trattare ...

CorSport : Il Napoli sonda il terreno per Maximiliano Lovera : Napoli-Argentina. Un legame ricco di suggestioni, storiche, e che altre potrebbe riservarne ancora. Il Corriere dello Sport scrive che gli osservatori del Napoli sono volati in Argentina diverse volte per guardare le partite del Rosario Central, club della città in cui è nato Messi. Avevano avuto indicazioni precise: dovevano in particolare tenere d’occhio Maximiliano Lovera, 20 anni e 30 presenze in tutto. Nato come attaccante, ha avuto ...

CorSport : Il Napoli pensa allo scambio Icardi-Insigne : C’è un sogno argentino che riempie le ultime giornate: Mauro Icardi. Al Napoli piace da tanto, scrive il Corriere dello Sport. Nel 2013 lo sfiorò, come aveva già fatto qualche stagione prima, poi dovette fare un passo indietro. Maurito è in centravanti che, almeno nei pensieri, non tramonta mai. Inseguito silenziosamente e strategicamente, che De Laurentiis avrebbe preso da tanto tempo. Adesso il Napoli “osserva, ascolta, sonda, rimane lì ...

CorSport : Il “tesorone” delle cessioni : per il Napoli in ballo circa 90 milioni : Dalle cessioni in ballo il Napoli potrebbe ricavare più di un tesoretto, scrive il Corriere dello Sport. Piuttosto, un tesorone. Perché il conto è presto fatto: in ballo ci sono una novantina di milioni. Verdi vale 25 milioni, Hysaj 20, Inglese 30, Mario Rui 20. E non finisce qui, perché sul mercato c’è anche Ounas, protagonista di una meravigliosa Coppa D’Africa. Una somma importante che consentirebbe altri investimenti come quello di ...

CorSport : il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria : La strategia del Napoli sul mercato è totalmente cambiata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. De Laurentiis adesso siede a discutere con i procuratori, come ha fatto in occasione del caffè a casa di Ancelotti con Raiola, Giuntoli, Insigne e lo stesso mister. Ed è proprio il tecnico ad ispirare e in parte a guidare le scelte di acquisto del presidente. La campagna acquisti di De Laurentiis non ha niente a che vedere con le ...

CorSport : Il Napoli offre 10 milioni per Elmas. Il Fenerbahce ne vuole 8 in più : Elif Elmas ha quasi 20 anni (li compirà a settembre) e in due stagioni al Feberbahce è riuscito ad imporsi con 68 presenze e 24 gol. È stato acquistato a 700mila euro e adesso può essere rivenduto a 20 milioni circa. Su di lui si è mosso in anticipo il Napoli, che lo segue da tempi non sospetti, quando ancora non era avvenuta l’esplosione calcistica del macedone. Lo ha seguito con i suoi osservatori, si è informato sulla sua serietà, ne ha ...

Napoli su Icardi - CorSport : ADL si muove : 4 cessioni per finanziare il colpaccio dell’Estate : Napoli su Icardi, ‘Il Corriere dello Sport’ rivela i piani del di De Laurentiis per arrivare alla’ attaccante Napoli su Icardi, rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per la possibile operazione il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare all’ ombra ...

CorSport : Il Napoli aspetta che si riduca la rigidità del Boca per Almendra : Per il centrocampo il Napoli non perde di vista Almedra. Il Boca Juniors si fa forte di una clausola vicina ai 30 milioni, scrive il Corriere dello Sport e mantiene una posizione rigida. Di fronte a questo irrigidimento il Napoli ha frenato. Sta aspettando che la situazione si raffreddi ma non intende tirarsi indietro. L’argentino, tra l’altro, ha manifestato più volte il suo gradimento per la piazza con i suoi manager, con i quali il Napoli ha ...