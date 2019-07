Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente | ma c’è una soluzione temporanea in attesa

Notifiche push impazzite su Alcuni OnePlus 7 Pro : di cosa si tratta? : Se siete possessori del OnePlus 7 Pro ed in queste ore avete ricevuto delle Notifiche push un tantinello insensate, potete stare tranquilli: non è il vostro dispositivo a dare i numero, o per lo meno non solo. Come riportato dal portale specializzato 'TheVerge', diverse sono state nelle ultime ore le segnalazioni di chi ha fatto questa singolare esperienza, ricevendo almeno un paio di messaggi con un testo alquanto standardizzato, e che non era ...

Problemi OnePlus 7 Pro alla capsula auricolare - pù acuti con Alcuni vettori : Come ogni dispositivo che si è affacciato da poco sul mercato, anche il OnePlus 7 Pro ha cominciato a palesare qualche difetto, tra cui, il più importante, quello del ghost touch, su cui i developers non si sono ancora pronunciati (per tutti gli altri piccoli Problemi è già in fase di rilascio un aggiornamento mirato per la loro correzione, come vi abbiamo qui parlato). Come segnalato da 'Android Police' e fatto di cui si hanno abbondanti ...

alcuni utenti possessori di OnePlus 7 Pro si lamentano di un problema con la capsula auricolare, che in chiamata riproduce un fastidioso rumore di interferenza. Vi è mai capitato?

Alcuni OnePlus 7 Pro soffrono di ghost touch nella parte superiore del display, che possono andare avanti anche qualche minuto: si tratta di un problema software risolvibile?