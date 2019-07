Usa | bambina di 18 mesi precipita da una nave da crociera | è morta poco dopo in ospedale

Ha abUsato una bambina di 10 anni! Arrestato 65enne a La Spezia : I carabinieri di Sarzana hanno fermato un signore con l'accusa di abusi su una minorenne: la vittima è una bimba. Ha abusato una bambina ed è finito in manette. Un uomo di 65 anni è stato Arrestato dai carabinieri di Sarzana, La Spezia, ccon l'accusa di aver compiuto atti sessuali aggravati su una piccola di appena dieci anni.-- Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari della compagnia di Sarzana, coordinati dalla ...

Lodi : 48enne si finge bambina su WhatsApp e abUsa di tre ragazzine : Un 48enne residente vicino a Lodi è riuscito, utilizzando un falso profilo social, ad avvicinare tre ragazzine ed abusare di loro per anni. L'uomo, arrestato dai carabinieri della stazione di Codogno, è incensurato ma con gravi problemi psicologici. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe finto una bambina e, con un crudele stratagemma, sarebbe riuscito a far entrare in casa le sue vittime (che oggi hanno tra i 14 ed i 16 anni). ...Continua ...

A LampedUsa sbarcano 38 migranti - c'e' pure una bambina : c'e' anche una bambina tra le persone sbarcate dalla piccola imbarcazione di migranti attraccata nel pomeriggio a Lampedusa

Cerca di abUsare di una bambina che dormiva - in difesa della piccola interviene il cane di famiglia che lo sbrana : Randle James, 52 anni, di Saline County, Ark., salì al primo piano della piccola casa di famiglia nella stanza in cui le due giovani sorelle dormivano. Le finestre erano aperte e dopo essersi arrampicato nella stanza delle sorelle di 3 e 6 anni, James ha trovato una bella sorpresa che lo attendeva. Un Pitbull pronto a difendere le piccole di casa. Il cane ha attaccato l’uomo morde dogli più parti del corpo. Il trambusto ha allertato i ...