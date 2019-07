Tor Vergata | D’Amato | complimenti a Polizia per sventata rapina

Roma - sventata rapina a banca Policlinico Tor Vergata. Arrestate due persone : Roma – rapina sventata nella filiale Unicredit che si trova all’interno del Policlinico di Tor Vergata. In manette, due rapina tori italiani, che sono stati braccati dalla Polizia mentre armati di pistola stavano mettendo a segno il colpo. Tutto si e’ consumato in pochi minuti, poco prima delle 9.30. A dare l’allarme una telefonata partita, forse, proprio dall’interno della banca che ha consentito l’immediato ...

Università : al via il progetto europeo Yufe - c'e' anche Tor Vergata : Yufe, Young Universities for the Future of Europe, è una delle 17 alleanze di Università europee scelte dalla Commissione Europea