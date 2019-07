Tastiera meccanica | le tipologie di Switch

Tastiera : membrana o meccanica? : Per la nostra rubrica “curiosità” oggi parleremo della differenza tra Tastiera a membrana e Tastiera Meccanica: cosa cambia? Tastiera a membrana Le tastiere a membrana hanno fatto la storia dell’informatica e tutt’oggi sono una scelta molto valida per alcune tipologie di utenti. Sono costruite sfruttando un corpo in plastica, nel quale risiede la scheda di contatto, una membrana siliconica e i tasti agganciati a un secondo scheletro plastico. Il ...

