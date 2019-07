Scompenso cardiaco | il sintomo da non trascurare

dilei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Loè una disfunzione che può essere preannunciata da diversi segnali. Tra questi è possibile ricordare il gonfiore a livello di gambe e caviglie, ma anche l’insorgenza di un generale senso di spossatezza. Soprattutto quest’ultimonon deve essere preso con leggerezza. In caso digrave, si possono infatti incontrare difficoltà anche nello svolgimento di attività ordinarie normalmente banali, come per esempio il fatto di allacciarsi le scarpe, vestirsi o portare avanti una semplice camminata non in salita. La condizione dipuò avere alla base diversi fattori. In questo novero troviamo la pressione arteriosa alta, ma anche l’infarto del miocardio. Fattori di rischio da nonsono inoltre l’anemia, il diabete e le anomalie tiroidee. Della patologia dellosi è recentemente ...

