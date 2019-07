Replica Hawaii Five-0 | la quarta puntata di stasera in streaming online su RaiPlay

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Questa sera 8 luglio andrà in onda ladell'ottava stagione di-0. L'appuntamento è su Rai 2 alle 21:20 circa con il settimo e l'ottavo episodio, più ladi un episodio della sesta stagione. La serie tv statunitense segue le vicende di un'unità di polizia che cerca di combattere il crimine nelle. Per tutti coloro che non potessero seguire l'appuntamento di questa sera, sarà possibile riguardare le repliche attraverso il sitodi-0, le repliche degli episodi 7 e 8 sul sito diUn nuovo appuntamento con l'ottava stagione di-0 è in arrivo. Su Rai 2 andranno infatti in onda gli episodi 7 e 8, rispettivamente intitolati 'Incidenti' e 'Identità nascoste'. Chi per qualsiasi motivazione non potesse assistere alla messa in onda in prima serata, potrà riguardare le repliche attraverso il sito di Rai Play. Il ...