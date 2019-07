Pandan | caratteristiche | proprietà e ricette

ideegreen

(Di lunedì 8 luglio 2019) Io l’ho incontrato per la prima volta su un menù di un ristorante di cucina asiatica e ho voluto saperne di più in parte per via del sapore, in parte anche, lo ammetto, per via del nome curioso. Il, detto ancheo ous, è una pianta che cresce nelle zone tropicali e appartiene alla famiglia delleaceae. (altro…)Idee Green.