wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) MarcovicepresidenteMentre sul campo centrale di Wimbledon lo svizzero Roger Federer batteva 3 set a 1 il sudafricano Lloyd Harris, i fratelli Giuseppe e Marcoannunciavano dalla sala stampa del prestigioso torneo inglese il lancio delle Eco Caps, le capsulesostenibili. Una svolta importante, perché dal prossimo novembre, in Inghilterra, Francia e Germania, l’intera linea a scaffale delle capsuleA modo mio e delle compatibili Nespresso sarà (industrialmente) compostabile. “Abbiamo scelto questi tre mercati perché con il loro livello di crescita rappresentano l’apice dell’internazionalità del nostro brand”, ha detto Marcovicepresidente del gruppo torinese: “Questo sarà un primo test per capire come tre consumatori diversi reagiscono a questo tipo di stimoli. Non è detto, però, che saranno lanciate anche in altri paesi come ...

MilanoCitExpo : Ora le cialde del caffè Lavazza diventano fertilizzante #DipartimentoInnovazioneTecnologia - CarusoCoffee : OFFERTA CON KIT! 300 cialde Napoli Express Classico con kit a soli 37,90€ ACQUISTA ORA! - CarusoCoffee : OFFERTA! 400 cialde Napoli Express Oro CON KIT a soli 49,50 € anziché 56,00 €! ACQUISTA ORA!… -