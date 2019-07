Musica | Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) (AdnKronos) – “Persarà un grande onore e per tutti gli appassionati un vero piacere poter ospitare e ascoltare il maestroalche ancora una volta si conferma il tempio della cultura e una eccellenza nella nostra città – afferma il presidente della Fondazione Leoluca Orlando ‘rappresenta per la sua stessa storia artistica, professionale e personale uno straordinario esempio di come la cultura possa essere un collante fra i popoli, di come l’incontro fra le culture sia uno straordinario strumento per la crescita umana”.“Per tutti noi era stato un profondo dolore dover cancellare il concerto dell’anno scorso – sottolinea il sovrintendente delFrancesco Giambrone – tanto più forte è ora la gioia per la presenza qui di un musicista straordinario, un artista dall’eccezionale ...

zazoomblog : Musica: Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo - #Musica: #Zubin #Mehta #torna #Teatro - palermo24h : La grande musica, Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la Messa da Requiem di Verdi… - imarkez : RT @blogsicilia: La grande musica, Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la Messa da Requiem di Verdi - -