Men in Black | International | la prima clip è un test nel deserto

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch rimuove temporaneaMente lo split screen da Blackout : Senza alcun preavviso, Treyarch ha rimosso il supporto allo split screen nella modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 con l'ultimo update.Il cambiamento infatti non è riportato nelle note ufficiali dell'aggiornamento, il che ha portato i giocatori, una volta scoperta l'infausta novità, a chiedere spiegazioni agli sviluppatori tramite i social network. Fortunatamente la risposta non ha tardato ad arrivare su Reddit."Abbiamo ...

Caldo e blackout in Veneto : “SurriscaldaMento della rete di distribuzione” : “Il problema non è di capacità, ma di surriscaldamento del sistema di distribuzione“: lo ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, riferendosi ai blackout che nei giorni scorsi hanno colpito il Veneto, complice l’ondata di Caldo africano. Nel territorio regionale si erano registrate interruzioni che hanno fatto inizialmente pensare ad un problema di capacità dovuta all’eccesso di utilizzo ...

OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro Mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G : Al momento OPPO Reno Z è disponibile soltanto in Cina ma la prossima settimana lo smartphone sbarcherà finalmente anche nel Vecchio Continente L'articolo OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Men in Black - ecco l'Enforcer intergalattico : Manca solo un mese all'uscita di Men in Black: International nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta di uno spin-off della famosa trilogia, ma stavolta non ci saranno Will Smith e Tommy Lee Jones. I protagonisti sono Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson e Emma Thompson, ma lo spettacolo è comunque garantito. Ovviamente la fantascienza è il filo conduttore principale e dunque non poteva mancare un veicolo altrettanto ...

Xiaomi Black Shark 2 - lo smartphone potente per giocare - ma con un sistema di raffreddaMento da migliorare : Black Shark 2 è il nuovo smartphone di Xiaomi espressamente indirizzato agli appassionati di videogiochi. Il design particolare lo rende adatto “solo” alla categoria di destinazione, e un prezzo a partire da 549 euro fa grande concorrenza al nuovo Asus Rog Phone, in vendita a 899 euro. Il modello Xiaomi ha una buona potenza hardware, soluzioni software dedicate al gaming, uno schermo soddisfacente e il prezzo di listino ...

Blackout elettrico senza precedenti in Argentina e Uruguay : guasto causato dal maltempo - gli aggiornaMenti : Blackout senza precedenti in SudAmerica, proprio nei giorni della sentitissima Coppa America (l’equivalente sudamericano degli Europei di calcio). “Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica” ha lasciato al buio i due Paesi, ha fatto sapere la compagnia Edesur Argentina, che conta 2,5 milioni di clienti. Sarebbero inoltre state coinvolte aree del Brasile, del Cile e del Paraguay. Secondo Edesur, ...

Box Office USA 16 giugno Men in Black International debutta senza entusiasmare : Box Office 16 giugno USA e ItaliaBox Office USA 16 giugno Men in Black International primo ma flopPrimo posto ma dal sapore del flop. Parte male Men in Black International che in patria si ferma a 28,5 milioni, per fortuna per Sony però gli incassi esteri compensano questo flop interno con il film che ha già superato i 100 milioni di dollari nel mondo. Male l’altro esordio “importante” il nuovo Shaft si ferma a 8,3 milioni di ...

Lexus - La RC F diventa un jet nel nuovo Men in Black : Dopo la sua partecipazione in pellicole come Black Panther e Minority Report, la Lexus torna protagonista nel cinema di fantasia con l'Enforcer QZ 618, un veicolo volante ideato per Men in Black: International, quarto capitolo della saga degli uomini in nero.Trasformabile. Laircraft nipponico, che si aggiunge a una lunga lista di flying car del grande schermo, è in realtà una moderna coupé RC F, che assume le fattezze di un Ifo (Identified ...

Nuovo fenoMeno K-pop da Seoul - Blackpink sbancano su YouTube : Il Nuovo fenomeno K-pop si chiama Blackpink. Il gruppo di ragazze sudcoreane, che aveva già superato gli 800 milioni di visualizzazioni con il brano "DUU-DU DDU-DU", pare destinato a bissare il successo con il video "Kill This Love", a soli due mesi dalla sua pubblicazione a oltre 401 milioni di visualizzazioni. Il precedente video delle Blackpink aveva richiesto il doppio delo tempo per superare i 400 milioni di visualizzazioni. Blackpink è un ...

Recensione Black Mirror : il comMento ai nuovi episodi della quinta stagione : Recensione Black Mirror stagione 5: il commento ai tre episodi della nuova stagione: Striking Vipers – Rachel, Jack e Ashley Too – SmithereensDopo lo speciale interattivo di Black Mirror, rilasciato da Netflix a dicembre, è arrivata la quinta stagione della serie, che proprio come le prime stagioni è composta solo da tre episodi. Ma è l’unica caratteristica che la quinta stagione di Black Mirror ha in comune con le prime ...

Il nuovo aggiornaMento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce nuove armi che però saranno riscattabili solo con le loot box : Sulla carta Call of Duty: Black Ops 4 non sarebbe un pessimo gioco, tuttavia l'intero ecosistema viene poi penalizzato dalla forte politica di monetizzazione messa in campo da Activision, già a 4 mesi dalla pubblicazione ufficiale.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il gioco ha visto l'introduzione di nuove e devastanti armi in seguito ai Days of Summer (fucile di precisione Vendetta, fucile tattico S6 Stingray, fucile d'assalto ...

Men in Black - il fascino dell'uniforme con un Hamilton Ventura al polso : La collaborazione intergalattica tra gli orologi Hamilton Ventura e gli agenti di Men in Black torna a rinnovarsi in vista del nuovo, imminente appuntamento al cinema. Il prossimo 25 luglio, a circa un mese di distanza dall'anteprima americana in calendario per il 14 giugno, anche nelle sale italiane approderà il nuovo capitolo della celebre saga fantascientifica, intitolato «Men in Black: International»: gli agenti spaziali ...

Chris Hemsworth a Londra per la presentazione di Men in Black - : Fonte foto: Getty imagesChris Hemsworth a Londra per la presentazione di Men in Black 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il celebre attore presenta il suo nuovo film da protagonista

Una stella a Hollywood per regista “Men in Black : International” : Il regista Gary Gray festeggia l'uscita del suo nuovo film "Men in Black: International", ricevendo una stella a suo nome sulla Walk of Fame a Hollywood Boulevard. Visibilmente emozionato, Gray, uno dei registi afroamericani più in voga a Hollywood, già autore di "The italian job" (2003) e "Fast&Furios 8" (2017), ha commentato: "Ci sono molte persone speciali che hanno delle stelle ed essere associato anche lontanamente a queste persone è ...