Meloni a testa in giù | il post dell' assessora Pd scatena le polemiche La leader di Fdi

(Di lunedì 8 luglio 2019) Giorgiaappesa ain giù: è questa l’immagine apparsa sul profilo Facebook del neo-assessore ai Lavori Pubblici del Partito Democratico a Reggio Emilia, Valeria Montanari. Il, che ha ben prestoto lesocial, era accompagnato da una didascalia indirizzata alladi Fratelli d’Italia.“I Bulli e le Bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati. Un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non ce la possono fare”, ha scritto la Montanari.A quanto pare, il’assessore voleva essere una risa alle dichiarazioni di Giorgiasulla Sea Watch, approdata a Lampedusa il 26 giugno dopo 17 giorni in mare. Nelle passate settimane, infatti, ladi Fratelli d’Italia aveva proo l’affondamento (ma solo dopo aver fatto ...

