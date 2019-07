Magnini è una vittima del circo mediatico giudiziario | non un eroe

ilfoglio

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma. Domenica pomeriggio, a Cala Sinzias, in Sardegna, Filippoha salvato la vita a un uomo che stava per annegare. Ha fatto prima dei bagnini, che l’avevano avvistato e lo stavano raggiungendo a bordo del gommone di salvataggio. “Le bracciate altruiste di Filippoche salva un bagna

giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Magnini riabilitato per un giorno dopo avere salvato un uomo che stava per affogare. Ma è vittima del circo mediatico giud… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Magnini riabilitato per un giorno dopo avere salvato un uomo che stava per affogare. Ma è vittima del circo mediatico giud… - ilfoglio_it : Magnini riabilitato per un giorno dopo avere salvato un uomo che stava per affogare. Ma è vittima del circo mediati… -