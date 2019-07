Magari Soros!

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il vecchio guerriero Luca Casarini non si sottrae e risponde subito, a tono, all’accusa che gli arriva dal ministero degli Interni; la peggiore delle accuse: quella di non aver voluto andare a Malta per paura di essere arrestati, per vigliaccheria, insomma. “Non abbiamo mai rifiutato Malta. Abbiamo solo chiesto condizioni di sicurezza per le persone. E non ce le hanno date. Che volessero lo scalpo di Mediterranea, ne siamo certi. In ogni caso abbiamo registrato ogni scambio, ogni mail intercorsi fra noi e loro. Portassero le prove e vediamo chi ha ragione”. E risponde a tono anche alla domanda più sottotraccia ma non meno forte che gli arriva dal dibattito pubblico. Le organizzazioni umanitarie sono diventate organizzazioni politiche? Le Ong, come dice in queste ore Salvini, hanno avviato una guerra personale contro il Ministro ...

