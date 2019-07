Lazio | il punto sul mercato

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) In casasi lavora tanto sia in entrata che in uscita. Al centro dell’attenzione c’è sempre Sergej Milinkovic Savic. Il calciatore resta sul taccuino di Psg, Manchester United e Juventus, ma al momento nessuno ha presentato un’offerta ufficiale per il serbo. La, dal canto suo, chiede 120 milioni per far partire il centrocampista. A Roma è atteso Mateja Kezman, procuratore del numero 21, che parlerà con la dirigenza capitolina per capire il da farsi. Intanto dai social spunta un mi piace di Milinkovic a un post che chiede la sua permanenza. Questo è bastato per far sognare i tifosi che sperano di non dover rinunciare al proprio Sergente. Ovviamente la società non vuole farsi trovare impreparata e monitora le piste che portano a Dominik Szoboszlai e Yusuf Yazici. Lanel frattempo attende ancora Manuel Lazzari. Oggi Lotito e Mattioli ne parleranno in ...

CalcioWeb : ?? #Calciomercato, le ultime trattative attive #Fiorentina, #Lazio e #Lecce ?? - marconap75 : @Max_883 Non lì calcolo proprio seguo solo @giuliocardone69 e @Solo_La_Lazio punto e basta. - dekuweb : La prima Juve di Conte comprò Lichtsteiner terzino della Lazio, Pirlo in pensione, Vidal centrocampista sconosciuto… -