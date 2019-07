Inter | no alle testate locali nella conferenza di Conte | arriva la protesta dell’Ussi

Inter - la conferenza stampa di Antonio Conte : diretta live dalle 15 : 30 : Antonio Conte parlerà alla stampa alle 15:30. L’allenatore dell’Inter terrà la prima conferenza da nerazzurro insieme all’amministratore delegato Beppe Marotta. Finita la conferenza la squadra partirà alla volta di Lugano, sede del ritiro dell’Inter. Conte è arrivato a “The Corner” con due ore e mezza di anticipo.L'articolo Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: diretta live dalle 15:30 sembra ...

Spazio dedicato alla Serie C a Skysport. Alle 14 Interviene il presidente Ghirelli : Spazio dedicato alla Serie C a Skysport: a meno dieci giorni dai 60 anni della Serie C, che verranno celebrati il 16 luglio con un evento di rilievo a Palazzo Vecchio con il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, Gabriele Gravina e a poco più di un mese dalla nascita della nuova stagione della C. In studio dAlle ore 14, interviene Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che affronterà anche altri temi attuali del ...

Le fiamme gialle Intercettano e sequestrano banconote false all'Aeroporto di Pescara : Pescara - Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Pescara a contrasto dell’illegalità economica. Infatti, nel pomeriggio di martedì 2 luglio, i Finanzieri del Gruppo di Pescara in servizio presso il locale scalo aeroportuale, unitamente ai Funzionari doganali, sottoponevano a controllo un uomo residente a Foggia e in arrivo da Malta, invitandolo a dichiarare la valuta in suo possesso. L’intuito e l’esperienza ...

Sala a Inter e Milan : “San Siro resti vivo fino alle Olimpiadi del 2026” : Nel corso dell’incontro avuto questa mattina con i vertici di Inter e Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la propria “volontà di tenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi”. Lo ha detto lo stesso sindaco a margine di un evento sul Naviglio Grande a Milano, dove ha affrontato con i giornalisti presenti l’argomento del nuovo stadio, il cui progetto verrà consegnato settimana prossima dalle due ...

Independence Day 2019 - un bellissimo Doodle Interattivo di Google : partita di baseball a colpi di barbecue [GALLERY] : Oggi è l’Independence Day e Google lo celebra con un Doodle interattivo che mostra una “partita di baseball” a colpi di barbecue e classici snack estivi americani che si fanno avanti nel piatto per avere la possibilità di colpire fuori campo. Compaiono un hot dog, pizza, pannocchie, angurie, salsicce, salse e popcorn per celebrare al meglio l’indipendenza dal regno di Gran Bretagna ottenuta dagli Stati Uniti il 4 luglio del 1776. L'articolo ...

Venezia - hotel galleggianti sono abusivi : sequestrata l'Intera darsena : Giorgia Baroncini L'attività di boat & breakfast si è rivelata illecita. Sequestrati 14 yacht e l'intera darsena Marina di Sant'Elena. Venti gli indagati Bastava una semplice prenotazione sulle piattaforme di booking on-line per vivere una vacanza a bordo di prestigiosi yacht ormeggiati alla darsena Marina di Sant'Elena a Venezia. Peccato che quello degli hotel galleggianti nel cuore della laguna fosse un sistema ...

Meteo : ora tocca alle zone Interne - tanti temporali nel pomeriggio oltre al gran caldo : Una lieve flessione dell'anticiclone sub-tropicale sta permettendo l'ingresso di correnti più fresche (quasi totalmente alle medio-alte quote) sul Mediterraneo centrale ed in particolare...

Vicenza - all'Interno dell'azienda di vernici divorata dalle fiamme : Un devastante incendio ha divorato i capannoni della Isello vernici, a Brendola in provincia di Vicenza, con numerosi esplosioni e fiamme alte fino a 20 metri. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile al lavoro per spegnere il rogo. Una densa colonna di fumo nero si leva verso il cielo, visibile da chilometri di distanza. Il fuoco sta lambendo l'autostrada A4 Milano-Venezia. (Lapresse) Redazione ?

Sea Watch : Rackete diretta ad Agrigento - oggi alle 15.30 Interrogatorio : Roma – “Dalla stessa banchina dove due notti fa e’ arrivata con la Sea Watch3, Carola sta ora per partire diretta ad Agrigento, accompagnata da una motovedetta della Gdf. alle 15.30 interrogatorio in Tribunale. Siamo con lei. #CarolaRackete”. Cosi’ sull’account twitter della ong Sea Watch. L'articolo Sea Watch: Rackete diretta ad Agrigento, oggi alle 15.30 interrogatorio proviene da RomaDailyNews.

La Nazionale italiana degli svincolati : l’Interessante 11 proposto da Gazzetta dello Sport [NOMI E GALLERY] : Oggi, per i calciatori che non hanno ancora firmato, è il giorno della scadenza dei contratti. C’è chi firmerà con qualche altra squadra a parametro zero, chi invece rimarrà libero, per poco o tanto a seconda delle richieste che riceverà. Questi ultimi, quindi, da domani si possono definire svincolati. Ce ne sono tanti, anche italiani. Per questo la Gazzetta dello Sport si è dilettata in un’interessante 11 tutto azzurro: la ...

F1 - GP Austria 2019 : vittoria di Verstappen sub-judice - cosa rischia l’olandese? Leclerc spera - alle 18.00 verranno Interrogati dai commissari : La vittoria di Max Verstappen nel GP d’Austria 2019 è sub-judice, il sorpasso che l’olandese ha operato su Charles Leclerc a tre giri dal termine è finito under-investigation. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo, il suo avversario ha preso l’interno in curva 1 e ha poi spinto il monegasco all’esterno. I due si sono anche toccati con le ruote ...

Così vaccinano gli utenti di Internet dalle fake news : Milano. Il problema delle fake news – della disinformazione, misinformazione, delle bufale – è spesso affrontato dal punto di vista delle piattaforme, e di quello che succede sulle piattaforme. Abbiamo studiato in che modo le bufale diventano virali su Facebook, in che modo l’algoritmo del social ne

Il caldo africano attanaglia l’Italia : Intero allevamento di tacchini sterminato in Lombardia : Il caldo africano che sta interessando l’Italia e l’Europa in questi giorni non lascia scampo a molti animali. A Leno, nel bresciano ha ucciso un intero allevamento di tacchini con circa 400 capi trovati senza vita dall’allevatore. I tacchini erano quasi pronti per essere venduti. Il proprietario aveva dotato i capannoni di sistemi ad hoc che consentono di rinfrescare gli ambienti: ventole che smuovono l’aria e impianti ...

Boxe – Spettacolo al Palalido! Scardina si conferma campione Internazionale IBF supermedi [GALLERY] : Scardina super al Palalido, si conferma campione Internazionale IBF supermedi: applausi per Patera e Moreno Il Palalido è tornato ad ospitare un evento di Boxe dopo ben 11 anni. Grande Spettacolo ieri sera con la sfida principale tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi per il titolo Internazionale Ibf dei supermedi. Un incontro spettacolare, al termine del quale è spuntarla è stato il campione in carica, Daniele Scardina, che si è ...