ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Riesco ancora a stupirmi quando si lanciano strali contro i privati che sponsorizzano eventi negli immobili e nelle aree di interesse storico artistico. Mi riferisco all’ultimo intervento di Tomaso Montanari contro, iconica casa di moda romana, anche se ormai nell’orbita di LVMH (il patròn Bernard Arnault ha promesso per il restauro di Notre Dame 200 milioni di euro). Per celebrare il suo direttore creativo Karl Lagerfeld, scomparso lo scorso febbraio,ha organizzato all’aperto, sul Colle Palatino, nel cosiddetto podio del tempo di Venere e Roma (e non dentro al), unaper esaltare e ribadire la romanità del marchio: la leggenda vuole che Roma siafondata qui. Quasi in contemporanea Dolce & Gabbana hanno sfilato nella Valle dei Templi per sottolineare il proprio legame con la Sicilia. FQ ...

TutteLeNotizie : Fendi al Colosseo, perché penso che la sfilata sia stata una buona idea - Cascavel47 : Fendi al Colosseo, perché penso che la sfilata sia stata una buona idea - Notiziedi_it : La sfilata di Fendi al Colosseo, parata di abiti e stelle per l’omaggio a Roma. “Ispirati dall’antico” -