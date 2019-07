Embark Studios | studio di sviluppo dell' ex di EA Patrick Soderlund | è stato acquisito da

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il nuovodi'ex vice presidente esecutivo di EA,, èdal gigante free-to-play Nexon.Come riporta Gamespot, già in passato NExon aveva collaborato con lodi, ma ora la società detiene il 66,1%e azioni di, diventando così l'azionista di maggioranza. In questo mododiventerà unosussidiario di Nexon:è entrato nel consiglio di amministrazione di Nexon nel primo investimento fatto dalla società.Il presidente e CEO di Nexon, Owen Mahoney ha dichiarato checontinua a fare "progressi incredibili" sui giochi a cui sta lavorando. "fondamentale per far progredire la nostra visione, quindi aveva senso solo avvicinare le aziende", ha detto Mahoney.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Nexon acquisisce lo studio di sviluppo dell'ex vice presidente di #EA, Embark Studios. -