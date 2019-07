Bimbo di 4 settimane trovato privo di sensi nella culla: giallo sulle cause della morte (Di lunedì 8 luglio 2019) Quando i paramedici sono arrivati nella sua casa, era già privo di conoscenza. Trasportato d'urgenza in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. È avvolta dal mistero la morte di un Bimbo di sole 4 settimane di Kirkintilloch, in Scozia. La tragedia è accaduta intorno alle 4 del mattino di ieri, domenica 7 luglio: subito dopo l'arrivo dell'ambulanza, sollecitata dai genitori del bambino, il piccolo è stato trasferito al pronto soccorso del Queen Elizabeth University Hospital, ma i medici non hanno potuto far altro che dichiarane la morte. La vicenda presenta molti lati oscuri, per questo è in corso un'indagine per fare luce sulle cause di quanto successo, in attesa dei risultati dell'autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore e che dovrebbe aiutare a far luce sul caso. (Di lunedì 8 luglio 2019) Quando i paramedici sono arrivatisua casa, era giàdi conoscenza. Trasportato d'urgenza in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. È avvolta dal mistero ladi undi sole 4di Kirkintilloch, in Scozia. La tragedia è accaduta intorno alle 4 del mattino di ieri, domenica 7 luglio: subito dopo l'arrivo dell'ambulanza, sollecitata dai genitori del bambino, il piccolo è stato trasferito al pronto soccorso del Queen Elizabeth University Hospital, ma i medici non hanno potuto far altro che dichiarane la. La vicenda presenta molti lati oscuri, per questo è in corso un'indagine per fare lucedi quanto successo, in attesa dei risultati dell'autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore e che dovrebbe aiutare a far luce sul caso.

Un portavoce della polizia ha fatto sapere che gli inquirenti stanno trattando la morte del piccolo come sospettosa e al momento tutte le piste son aperte, non solo quella del malore improvviso o della morte in culla. Si ricordi che solo il mese scorso, a giugno, un bimbo di due mesi è morto dopo aver sofferto presunti abusi, con ferite alla testa che sono poi risultate letali, mentre un'altra minore qualche giorni da ha perso la vita dopo che sono state ritrovate tracce di cocaina nel suo sangue. Per l'omicidio sono accusati entrambi i genitori. Insomma, si attendono i risultati dell'esame autoptico per capire quale ipotesi è la più veritiera sulla sua morte e per escludere qualsiasi tipo di violenza sul corpo della giovanissima vittima.