A Monteverde Polizia trova 70enne morto in casa

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Il cadavere di un uomo di circa 70 anni, in stato di decomposizione, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via di Donna Olimpia, nella zona dia Roma. Sul posto e’ intervenuta la, che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo o segni di un furto nella. A dare l’allarme e’ stato un vicino che, non avendo piu’ notizie dell’amico, ha avvisato la. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno sfondato la porta e permesso agli agenti di entrare. In attesa degli esami di rito, tra le piste la piu’ accreditata e’ quella della morte per cause naturali. L'articolo Ainproviene da RomaDailyNews.

francescodicre1 : #Carabinieri #Carabinieri. Chiedo scusa, ma già ho segnalato a Polizia, Vigili , senza esito , che quest’auto è da… - francescodicre1 : #Carabinieri. Chiedo scusa, ma già ho segnalato a Polizia, Vigili , senza esito , che quest’auto è da oltre due me… -