Straniero ha i soldi ma non vuole pagare | la reazione della capotreno è virale

(Di domenica 7 luglio 2019) Gabriele Laganà L’episodio è accaduto su un treno che collega Malpensa a Milano. Lanon si è lasciata intimidire dallotanto che ha costretto l’immigrato a regolarizzare la sua posizione Un episodio a dir poco assurdo, con protagonista uno, è accaduto giovedì a bordo di un treno regionale partito alle 20.13 da Malpensa in direzione di Milano Cadorna. Un immigrato, beccato senza il regolare biglietto, ha iniziato una accesa discussione con ladurata diversi minuti. Il diverbio è cominciato all'altezzastazione di Saronno, in provincia di Varese, mentre il convoglio era fermo. Dinnanzi alle richieste di regolarizzare la sua posizione, loha esibito un atteggiamento decisamente arrogante e provocatorio sfidando con prepotenza la dipendente delle ferrovie a fargli la multa perché, anche se aveva inecessari per ...

