Nave Alex sequestrata, migranti sbarcati a Lampedusa

(Di domenica 7 luglio 2019) "Io lasciato solo", dice Salvini. Il ministro della Difesa Trenta: "Ha rifiutato il nostro aiuto, basta attaccare i militari". Il capitano della barca a vela della ong Mediterranea è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sonopoco prima dell'una di domenica notte tutti iche erano sulla barcadi Mediterranea Saving Humans, ormeggiata al molo Favaloro di. "Confermiamo: i naufraghi soccorsi dal velierostanno finalmente sbarcando per ricevere cura e assistenza. Siamo felici per le straordinarie persone che abbiamo avuto il privilegio di aiutare", si legge in un tweet della Ong. Il ministro dell'Interno aveva negato lo sbarco. Il capitano del veliero è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dopo la perquisizione della Guardia di Finanza, nelle prossime ore l'informativa verrà trasmessa alla Procura di Agrigento che aprirà un fascicolo. "La Finanza sta effettuando il sequestro penale preventivo delladei centri sociali. Bene", dice Matteo Salvini.