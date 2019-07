Maltempo al Nord-Est | strage di alberi sulle Dolomiti trentine

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...

Allerta Meteo - sarà una domenica di Maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

Allerta Meteo : il Maltempo si abbatte di nuovo sul Nord Italia - l’avviso e i bollettini della Protezione Civile : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali Italiane sono interessate da infiltrazioni di aria più fresca in quota che, dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, favoriranno una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, specie durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo al Nord : grandinata violentissima su Cologno Monzese - danni alle automobili : Come vi abbiamo documentato anche in diretta ieri sera, un intenso temporale ha colpito la Pianura Padana fra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e...

Maltempo - violenti temporali al Nord : serata da incubo con grandine - vento e saette [FOTO] : Il Maltempo non molla la sua presa sul Nord Italia per il quale si prospetta una serata da incubo tra grandine, vento e fulmini. violenti temporali stanno colpendo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana e le Dolomiti, dove nelle scorse ore una donna è stata travolta dall’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa e ha perso la vita, ritrovata a decine di metri di distanza dai soccorritori. ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Ondata di Maltempo al Nord Italia : violenti e temporali a Vicenza e Biella - danni e numerosi interventi : Ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Almeno una cinquantina le richieste d’intervento giunte alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. A Vicenza, in contrà San Marco intorno alle 23, un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Maltempo - grandinate disastrose al Nord dopo il caldo record : feriti e danni [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo torna a colpire in modo molto violento il Nord Italia, dopo il caldo record dei giorni scorsi: come ampiamente annunciato su MeteoWeb, proprio il caldo esagerato degli ultimi giorni ha accumulato grande energia al suolo tra le Alpi e la pianura Padana, e adesso è bastato pochissimo per innescare temporali violentissimi, come “bombe”. La città più colpita è stata Parma, dove la temperatura massima nel primo pomeriggio di ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...

Dopo il Maltempo - arriva il caldo torrido : fino a 40 gradi al Centro-Nord Meteo : Dopo un sabato di maltempo, è in arrivo una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa per un’ultima settimana di giugno «rovente»

Nord Italia flagellato dal Maltempo - danni ingenti - numerosi feriti e un morto : il bilancio è devastante [FOTO E VIDEO] : Due esondazioni del fiume Seveso a Milano avvenute nel giro di poche ore, in seguito alle forti piogge, un uomo di 65 anni trovato morto nel Torinese, nel Comune di Villarfocchiardo, e allarme frana in Valtellina, con 150 persone evacuate, e in A5 con 18 km dell’autostrada chiusi. Ancora al Nord, questa volta in Emilia, un nubifragio con grossi chicchi di grandine ha interessato Modena e in parte Bologna, provocando in qualche caso danni ...