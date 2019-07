Gli inglesi hanno decisamente cambiato idea sul prosecco 

Alex Morgan - la star del soccer che ha fatto arrabbiare Gli inglesi : Agli inglesi quella tazzina di tè sorseggiata col ditino alzato non è proprio andata giù. O forse a restare sullo stomaco dei sudditi di Elisabetta è stato quel gol di testa che ha sancito l’eliminazione delle Leonesse dal Mondiale di calcio femminile Francia 2019. Sta di fatto che Alex Morgan si è fatta qualche nemico in più, e nella vecchia Madre Patria c’è chi è arrivato a parlare addirittura di “dichiarazione di guerra”. Una ...

Calciomercato Inter - si insiste con il Manchester United per Lukaku : segnali d’apertura deGli inglesi : La società nerazzurra ha pronta la prima offerta per Lukaku, che a prima vista soddisferebbe il Manchester United L’Inter fa sul serio per Romelu Lukaku, il club nerazzurro ha pronta la prima offerta da recapitare al Manchester United, proprietario del cartellino dell’attaccante belga che piace molto ad Antonio Conte. Il presidente Zhang ha intenzione di mettere sul piatto 70 milioni di euro, suddivisi in dieci di prestito ...

Gli inglesi sono furiosi! Harry e Meghan - trasloco da 2 - 7 milioni di euro a carico dei sudditi : La ristrutturazione del Frogmore Cottage, la nuova casa dei neo sposi Meghan e Harry, è stata sostenuta a spese dei contribuenti britannici, i quali lamentano le spese folli della Royal Family. Dopo la nascita del Royal Baby Archie, Meghan Markle e il principe Harry sono tornati al centro dell'attenzione mediatica, per aver lasciato Kensington Palace, dove si vedevano costretti a vivere con i coinquilini Kate Middleton e ...

Rose Hanbury - tutto quello che sappiamo su quella che Gli inglesi chiamano “la nuova Camilla” : Ormai è da qualche tempo che i giornali inglesi riportano la notizia di una presunta crisi tra il principe William e Kate Middleton, alcuni hanno individuato nella marchesa Rose Hanbury la principale causa di questa freddezza tra i Duchi di Cambridge, tanto da chiamarla "la nuova Camilla". Ecco svelato chi è l'ex modella e che rapporto ha con i reali inglesi.Continua a leggere

LIVE Inghilterra-Croazia 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : calcio di rigore per Gli inglesi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ NELSON SPIAZZA GBRIC E PORTA IN VANTAGGIO I “SUOI”, INGHILTERRA 1, CROAZIA 0! 11′ calcio DI rigore PER L’INGHILTERRA!!! KALAICA HA COMMESSO FALLO SU NELSON! 10′ Non a caso la squadra della Regina è arrivata seconda nella scorsa edizione. 9′ Ci sono state molte critiche in questi giorni in Inghilterra nei confronti di Aidy Boothroyd, che ha deluso ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Francia per confermarsi in testa - attesa la riscossa deGli inglesi : Tocca al Girone C chiudere oggi la seconda giornata degli Europei Under 21 di Calcio: alle ore 18.00 l’Inghilterra cerca il riscatto contro la Romania, vincente all’esordio, mentre la Francia vuole confermarsi dopo la vittoria, ottenuta in pieno recupero contro l’Inghilterra, nella partita contro la Croazia. INGHILTERRA-ROMANIA (ore 18.30) Saranno proprio gli inglesi, desiderosi di riscattare la sconfitta patita in 10 contro 11 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : bottino magro per Gli azzurri - arrivano solo due finali nelle acque inglesi : bottino magro per l’Italia della Canoa slalom, che dopo gli Europei non esaltanti, raccoglie appena due finali nella prima tappa di Coppa del Mondo, disputata a Lee Valley: nono posto per Raffaello Ivaldi nella canadese e Stefanie Horn nel kayak. Fuori di poco dai magnifici dieci nel kayak Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro, ancora lontana invece la canadese femminile. La musica non cambierà a Bratislava, in Slovacchia, dove si gareggerà ...

LIVE Inghilterra-Argentina calcio femminile 1-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : la sblocca Taylor al 61' - inglesi ad un passo daGli ottavi : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

L’antitrumpismo è un lusso che Gli inglesi non possono più permettersi : Roma. Il leader del Labour, Jeremy Corbyn, ha trascorso la giornata di oggi nel suo habitat naturale: al centro della piazza, col megafono in mano, a guidare la rivolta anti-trumpiana nelle strade di Londra. Mentre la premier Theresa May incontrava il presidente americano a Downing Street, il capo d

Salvate con un cesareo - quattro volpi commuovono Gli inglesi : Che animali vi sembrano? Sono cuccioli di volpe, appena nati, e la loro storia sta commuovendo i media britannici. I quattro piccoletti sono stati salvati in aprile dal giovane Christ Rolfe, che ha fermato la macchina vedendo il cadavere di una volpe a bordo strada. Ma poi si è accorto che la pancia si muoveva e - forte della sua esperienza di allevatore - ha praticato un cesareo d'emergenza. Si è messo i cuccioli in tasca ed è corso a casa, ...

Vela - Cetilar M32 European Series : successo deGli inglesi di GAC Pindar : Con il successo degli inglesi di GAC Pindar nelle Cetilar M32 European Series, si chiude il week end che precede la 151 Miglia-Trofeo Cetilar. Appuntamento a mercoledì per il Crew Party al Porto di Pisa e a giovedì per la partenza della regata Cielo grigio e poco vento per gli otto equipaggi, in rappresentanza di sei Nazioni, impegnati a Marina di Pisa nella terza e ultima giornata di regate delle Cetilar M32 European Series, organizzate ...

The EnGlish Job : 4 inglesi su 4 nelle finali di Champions ed Europa League : The English Job: 4 inglesi su 4 nelle finali di Champions ed Europa League Alle incredibili rimonte di Liverpool e Tottenham nelle semifinali di ritorno di Champions League, rispettivamente contro Barcellona (4-0) e Ajax (3-2), hanno fatto seguito le vittorie di Arsenal e Chelsea nel medesimo turno di Europa League: a farne le spese, contro Gunners e Blues sono stati gli spagnoli del Valencia (sconfitti con un punteggio complessivo di 7-3 ...

“Football’s coming home” - il calcio torna a casa - ma Gli allenatori delle finaliste non sono inglesi : i motivi del dominio brittanico : Per la prima volta una nazione domina le coppe europee. L’Inghilterra di quest’anno ha riportato il calcio nel Paese in cui è nato: “Football’s coming home” diceva la canzone degli Europei del 1996, giocati nella terra dei Tre Leoni. Per un Inghilterra che esce dall’Europa con la Brexit, ce n’è una che la domina. Tottenham e Liverpool in finale di Champions, Chelsea e Arsenal in quella di Europa ...

Coppe europee - 4 squadre inglesi in finale - ma guardate la nazionalità deGli allenatori - : Un trionfo per la Premier League, che sembra finalmente ottenere risultati all'altezza della sua fama di campionato più bello e impegnativo del mondo. Un trionfo, però, ottenuto grazie, anche, a un ...