Come potrebbe trasformarsi la Juventus con De Ligt e Icardi

Juve : potrebbero arrivare diverse ufficialità nei prossimi giorni - Come Demiral e Buffon : La Juventus sarebbe pronta ad ufficializzare importanti acquisti nei prossimi giorni. È quanto sostiene il noto giornale 'Corriere di Torino', che sembra confermare come la dirigenza stia lavorando per annunciare giocatori sia per il presente che per il futuro. Uno di questi è sicuramente Demiral, difensore centrale turco del Sassuolo, che la Juventus è pronta a pagare 15 milioni di euro. Il difensore è stato acquistato dalla società emiliana a ...

Ecco Come potrebbe essere la Modalità Desktop wireless di Android Q : Senza dubbio sono numerose le novità che il team di Google metterà a disposizione di tutti gli utenti con Android Q. Un video ce ne mostra una L'articolo Ecco come potrebbe essere la Modalità Desktop wireless di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere Come ve l’aspettate : L'anno prossimo Samsung potrebbe commercializzare un nuovo smartphone a conchiglia pieghevole: ecco le prime indicazioni provenienti dalla Corea del Sud. L'articolo Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere come ve l’aspettate proviene da TuttoAndroid.

Chelsea - il nuovo allenatore è ancora un’incognita : Zola potrebbe rimanere Come vice : Gianfranco Zola potrebbe rimanere al Chelsea nonostante la partenza di Maurizio Sarri. Secondo quanto scrive il “Daily Express“, l’ex calciatore potrebbe rimanere nel ruolo di vice. Tutto sarà, però, nelle mani del nuovo tecnico Blues. Qualora dovesse essere Lampard a sedersi sulla panchina del Chelsea, l’ex centrocampista inglese potrebbe portarsi dietro il suo assistente Jody Morris. Il Chelsea avrebbe proposto a ...

Doppia data fattura elettronica 2019 da luglio : Come potrebbe cambiare : Doppia data fattura elettronica 2019 da luglio: come potrebbe cambiare Arrivano novità sulla fattura elettronica direttamente dall’Agenzia delle Entrate: dal primo luglio 2019 dovrebbe scattare la “Doppia” data; l’aggiornamento è avvenuto con la circolare 14/E dell’AdE. fattura elettronica: dal primo luglio scatta la Doppia data Dunque, dal prossimo primo di luglio dovrebbe scattare un’importante novità per quanto riguarda la ...

Pedaggio autostradale - Come potrebbe cambiare il nuovo sistema tariffario : Automobili sulle autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Grandi novità per quanto riguarda le tariffe dei concessionari autostradali. L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che in base alle norme introdotte dal decreto Genova regola anche le concessioni in essere, ha infatti deliberato delle modifiche alle attuali convenzioni stipulate con le società che gestiscono i tratti della rete. La finalità di questo intervento ...

Ecco Come potrebbe essere la seconda generazione di Huawei Mate X con un doppio display : Nel luglio 2018 Huawei ha depositato un brevetto di design presso il WIPO Global Design Database che potrebbe svelarci l'aspetto di Huawei Mate X 2 L'articolo Ecco come potrebbe essere la seconda generazione di Huawei Mate X con un doppio display proviene da TuttoAndroid.

Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti : ecco Come potrebbe essere : Un nuovo brevetto di smartphone pieghevole depositato da Huawei richiama lo Xiaomi Mi Fold con schermo pieghevole in due punti mostrato un paio di mesi fa: quale delle due aziende arriverà prima nel rilasciare un telefono di questo tipo? L'articolo Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti: ecco come potrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Bucchioni : “James Come Higuain - si potrebbe riaprire un ciclo” : Il giornalista Enzo Bucchioni intervistato sull’ affare James dai microfoni di Radio Sportiva si è espresso così: “James è un giocatore molto dotato sia fisicamente che tecnicamente e ritrovando Ancelotti potrebbe far appassionare ed entusiasmare anche Napoli. Se Il Napoli riesce ad acquistare il giocatore si può puntare davvero a qualcosa di importante e si possono rivivere i tempi di Higuain” Ti potrebbero interessare ...

Tra 80 anni le Alpi potrebbero essere molto diverse da Come le conosciamo : Ghiacciai italiani delle Alpi dei Tauri occidentali in 'ritirata'. E' un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology, a stimare una forte riduzione di lunghezza, entro il 2100, dei ghiacciai del settore più settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri occidentali), a cavallo con ...

Ecco Come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro : Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend L'articolo Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini - l'indiscrezione sulla crisi. "Si aprono spiragli" - Come potrebbe diventare premier - presto : Fino a qualche giorno fa Matteo Salvini ribadiva il suo "no" ai ribaltoni e di non aver alcuna intenzione di governare con eventuali cani sciolti in uscita dal M5s. Di più, secondo il Tempo ai suoi fedelissimi durante la parata del 2 giugno assicurava: "Tra un paio di settimane faccio saltare tutto"

Giro d’Italia 2019 - Come sta Primoz Roglic? Sloveno non entusiasmante in salita - potrebbe essersi nascosto? : Il Giro d’Italia 2019 è entrato ufficialmente nel vivo con la tappa odierna, la Cuneo-Pinerolo presentava infatti il primo GPM di prima categoria: una salita impegnativa anche se la cima era posta a 32 km dal traguardo, troppo lontano per ingolosire i big ma sufficiente per vedere all’opera gli uomini di classifica che non si sono tirati indietro su questa ascesa che ha animato la frazione corsa nel ricordo dell’impresa di ...

La Juve potrebbe utilizzare Pjanic Come pedina di scambio per arrivare a Marquinhos : In casa Juventus impazza il "toto allenatore", ma per conoscere l'erede di Massimiliano Allegri occorrerà ancora qualche giorno. Nel frattempo la dirigenza della Continassa è al lavoro per puntellare una rosa che è già di spessore, pur avendo alcune lacune importanti. Uno dei reparti nevralgici è la difesa, sguarnita numericamente e non più verdissima sul piano anagrafico. L'indagine conoscitiva Andrea Barzagli ha tirato i remi in barca, Giorgio ...