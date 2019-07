Ci hanno torturato | violentato e picchiato E i trafficanti decidono chi parte e

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Chiara Giannini Bivaccano, si arrangiano e spacciano. E la mafia nigeriana controlla tutto La Spezia «Sono arrivato in Libia dalla Nigeria. Mi avevano raccontato che in Italia c'era possibilità di lavorare e, allora, ho tentato il lungo viaggio. Sono andato per lo più a piedi, camminando per giorni e giorni, finché un camioncino mi ha prelevato e mi ha portato a Tripoli. Mi avevano promesso un lavoro. Così ti potrai pagare il viaggio, midetto. Invece sono stato rapito,, chiuso dentro a una stanza. Mi facevano fare di tutto, per lo più lavori di fatica, con la promessa di farmi partire da un giorno all'altro, invece sono passati mesi». A raccontarlo è un nigeriano, seduto su una panchina di fronte alla stazione di La Spezia. «Il momento dellanza dice ancora - è arrivato dopo molto tempo. Cicaricati su un gommone, eravamo una novantina. Il viaggio ...

