Vaticano:no confini di fronte a povertà

"Quando si tratta dellae della disuguaglianza non vale il limite delle acque territoriali o della zona Sar di competenza". Così l'Osservatore Romano sulla questione migranti. "E' diventato un problema prima di tutto per colpa dell'Unione europea, incapace di dimostrarsi all'altezza dei valori sui quali è stata fondata.Lo spettacolo dei negoziati che si aprono per 'ricollocare' 30 o 40 migranti è umiliante", prosegue il giornale. "I migranti non possono più aspettare di essere aiutati 'a casa loro'".(Di sabato 6 luglio 2019)