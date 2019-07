Una villa per invecchiare insieme | la scelta di sette amiche

Migliori amiche da 20 anni! 7 donne hanno comprato Una villa per invecchiare insieme : “Dovremmo invecchiare tutte insieme, nella stessa casa”. Una decina di anni fa sette amiche, durante una delle loro tante giornate insieme, devono aver pronunciato più o meno queste parole scambiandosi una promessa come altre, di quelle che nella maggior parte dei casi sono destinate a restare solo sogni. E invece, dopo dieci anni, quelle sette amiche hanno davvero deciso di comprare una casa e andare a vivere tutte insieme. Arriva dalla Cina, ...

Casting di Cineworld per un film e Una serie TV e di Samarcanda per villaggi turistici : Sono tuttora in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla realizzazione di una importante produzione cinematografica e di una serie televisiva. Sono inoltre attualmente ancora aperte le selezioni di Samarcanda, una importante società del mondo dell'intrattenimento, per la ricerca di figure varie per numerosi villaggi turistici. Selezioni Cineworld Roma Per realizzare un importante progetto di carattere cinematografico, ...

Castellammare : raid con spranghe e sedie in villa comUnale - distrutto chalet : Una donna che urla e il rumore delle sedie che si rompono contro lo chalet. Violenta aggressione ieri sera in villa comunale a Castellammare. La scena viene ripresa da una delle abitazioni di via...

Lago Maggiore : Repower installa Una nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici al Relais Villa Margherita : Relais Villa Margherita, un angolo di paradiso sul Lago Maggiore, una splendida Villa ottocentesca diventata hotel di pregio, da oggi diventa anche “green”: Repower, Gruppo attivo nel settore energetico da oltre 100 anni, ha infatti inaugurato ieri presso la Villa una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Grazie a PALINA BURRASCA da 22kW, disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti, gli ospiti della struttura saranno in grado di ...

Raccolta differenziata : al via gli Eco Days alla Villa ComUnale di Vittoria : Raccolta differenziata, al via gli Eco-Days alla Villa Comunale di Vittoria. Da giovedì 27 a sabato 29 giugno sarà presenta un'isola ecologica

Agguato nella villa comUnale : uomo ucciso a colpi da arma da fuoco : Inutile la corsa in ospedale: Vito Griner, 40 anni, è morto per le gravi lesioni riportate. Ferita anche un'altra persona. I...

Andria - agguato tra la gente nella villa comUnale : ucciso il fratello del capoclan : Il pregiudicato Vito Griner aveva 37 anni ed era libero da poco più di un mese. Nell'agguato ferito anche un 39enne che era con lui

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Livigno ospiterà il Villaggio Olimpico in Una location da fiaba [FOTO] : “Abbiamo una grande opportunita’, un’occasione incredibile. E questa grande opportunita’ l’avranno, in particolare, i tanti giovanissimi presenti oggi in questa piazza affolatissima che, nel 2026, avranno vent’anni. Ma ora faremo festa per tutta la notte“. Lo ha detto l’assessore regionale ai Piccoli Comuni e alla Montagna, il valtellinese Massimo Sertori, esultando all’annuncio da Losanna ...

Vera la mancia da 20 mila euro di Cristiano Ronaldo al Royal Villa Methoni - nessUna bufala : Possibile che Cristiano Ronaldo abbia lasciato una mancia da 20 mila euro ai dipendenti del Royal Villa Methoni di Costa Navarino? Certo che sì: non si fa altro che parlarne nelle ultime ore. Come riportato dalla Redazione di 'tuttomercatoweb.it', la questione aveva suscitato la curiosità degli utenti al punto tale da pensare potesse trattarsi di una fake-news. Pensate che solo il noleggio dello yatch su cui CR7 e la sua famiglia hanno ...

Francavilla Fontana - nel 2015 bulli derisero disabile per strada : scatta Una denuncia : I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, nel brindisino, nelle scorse ore hanno emesso una denuncia per diffamazione aggravata nei confronti di un ragazzo di 21 anni, di professione venditore ambulante, il quale sarebbe uno degli autori di una vile aggressione verbale avvenuta nel 2015 nei confronti di una persona disabile, molto conosciuta in città. Secondo quanto riporta la stampa locale, e appurato dagli inquirenti, la vittima ...

Brindisi - bimba cade nella villa comUnale mentre gioca : Emanuela Carucci La piccola ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata per due giorni in ospedale.. Allarme sicurezza per l'area verde a Ceglie Messapica Stava giocando all'interno della villa "Cento Pini", ma è caduta urtando contro una grossa radice di pino che spunta dal terreno.Brutta disavventura per una bambina di sei anni di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. A seguito della caduta ha riportato un trauma ...

Una banda di 6 uomini armati ha rapinato Una villa a Roma : Rapina la notte scorsa notte, poco dopo l'una, in una villa di via Fratelli Maristi, zona Casal Monastero, periferia della Capitale. Sei uomini, probabilmente dell'est Europa, armati e con volto coperto da passamontagna, dopo aver disinstallato l'antifurto e l'impianto di video sorveglianza, si sono introdotti in casa spintonando una donna che era nell'abitazione con il fratello e i suoi tre figli. La banda non è riuscita ad aprire la ...