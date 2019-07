Temptation | 3° appuntamento 8 luglio | Katia furiosa con Vittorio | ' Scateno l' inferno'

Diretta Temptation Island : su Canale 5 in onda il secondo appuntamento : Stasera su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality sull'amore condotto da Filippo Bisciglia. Settimana scorsa ci siamo lasciati con Nunzia e la sua richiesta di Falò di Confronto Anticipato al fidanzato Arcangelo. Infatti la ragazza, durante il Falò, ha visionato dei video in cui la sua dolce metà mostra un certo feeling per la single Sonia. Quelle immagini hanno veramente ...

Replica Temptation Island - il 2° appuntamento di stasera online su Mediaset Play e Witty : Questa sera 1 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island alle ore 21:30 circa. Le coppie si sono ormai separate in villaggi diversi con tentatori e tentatrici e già dalle prime giornate trascorse alcuni dei protagonisti sono entrati in crisi nella loro relazione. Andrea ad esempio, ha già richiesto il falò di confronto nei riguardi di Jessica: quest'ultima ha però rifiutato e deciso di proseguire il suo percorso all'interno del ...

Temptation - spoiler : Arcangelo e Nunzia al falò di confronto nel secondo appuntamento : Ieri 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che già nella puntata d'esordio ha visto molti di scena, primo tra tutti il falò di confronto immediato richiesto da Andrea alla fidanzata Jessica. La ragazza, però, non si è presentata all'appuntamento e solo nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà la crisi profonda in atto tra i due fidanzati. ...