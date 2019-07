Loro fanno lo show | ma i migranti arrivano

Monte e Salemi - i fan fanno il tifo per Loro : “Francesco hai gli occhi tristi” : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati! La reazione dei fan e i commenti sulla tristezza negli occhi dell’ex tronista di UeD La storia d’amore iniziata sotto i riflettori e le telecamere del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte non aveva convinto tutti. I due però si erano detti innamorati e […] L'articolo Monte e Salemi, i fan fanno il tifo per loro: “Francesco hai gli occhi tristi” ...

Rubano tutte le Loro borse mentre fanno il bagno al mare : Emanuela Carucci È accaduto a Torre a mare, un quartiere del capoluogo pugliese. Vittime dieci ragazzini di età compresa tra i 15 e i 17 anni Non è di certo iniziata bene la calda stagione per una comitiva di dieci ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che avevano deciso di andare al mare. mentre erano in acqua sono stati lasciati letteralmente in mutande o, meglio, in costume. mentre facevano il bagno, infatti, ignoti hanno ...

Procedura d’infrazione Ue - Di Maio dà la colpa al Pd : “Riguarda Loro - ma fanno la morale a noi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".

Anche i russi fanno le Loro campagne contro i Big Tech - ma sono autoritarie. E ora tocca a Tinder : Roma. Le autorità russe hanno ordinato a Tinder, l’app di appuntamenti romantici, di cedere i dati dei suoi utenti alle agenzie di intelligence. E’ una questione di sicurezza, ha fatto sapere la Roskomnadzor, l’autorità che si occupa di comunicazioni, ripetendo la solita storia alla quale credono in

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta nello stesso video? Cercano marito : non per Loro - ma per Costantino della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...