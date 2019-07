Lampedusa | migranti sbarcati nella notte Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza

Hotspot di Lampedusa al collasso : i migranti ospitati sono oltre il doppio della capienza : È al collasso l'Hotspot di Lampedusa dove nella notte sono giunti i 46 di nave Alex di Mediterranea. Rispetto a una capienza di 97 persone, spiega il sindaco Totò Martello, i migranti presenti superano il numero di 200, conseguenza dei mini sbarchi che si susseguono sull'isola. "Dovrebbero restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino".

E ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto a Salvini : "Qui troppi migranti" : Serena Pizzi Ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto al Viminale: "Ci sono troppi immigrati nell'hotspot. È al collasso" Evidentemente il comportamento della nave Sea Watch 3 e di Alex sta scatenando qualche malumore, anche nei più convinti sostenitori di "apriamo i porti". Forse, più in generale, le ong che si comportano come meglio credono stanno stancando un po' tutti. E questo vale anche per il sindaco di Lampedusa, Salvatore ...

Alex a Lampedusa - migranti a terra nella notte e nave sequestrata : I migranti sul veliero Alex di Mediterranea, che sabato ha attraccato nel porto di Lampedusa forzando il blocco, nella notte sono potuti scendere per effetto del sequestro penale dell'imbarcazione disposto dalla Gdf. Il capitano della nave è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Alan Kurdi, intanto, cambia rotta e si dirige verso Malta.

Nave Alex sequestrata - migranti sbarcati a Lampedusa : "Io lasciato solo", dice Salvini. Il ministro della Difesa Trenta: "Ha rifiutato il nostro aiuto, basta attaccare i militari". Il capitano della barca a vela della ong Mediterranea è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono sbarcati poco prima dell'una di domenica notte tutti i migranti che erano sulla barca Alex di Mediterranea Saving Humans, ormeggiata al molo Favaloro di Lampedusa. "Confermiamo: i naufraghi ...

Alex : prima notte all'hotspot per i migranti sbarcati a Lampedusa : prima notte nell'hotspot per i migranti sbarcati ieri da nave Alex di Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all'1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d'iniziativa della Guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condizioni dei migranti sono discrete. Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con ...

Lampedusa - sbarcano migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA : Lampedusa, sbarcano migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA Nella notte l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Verso Malta l'altra nave, Alan Kurdi. Scontro nel governo tra Viminale e ministero della Difesa Parole chiave: ...

Lampedusa - migranti sbarcati nella notte<br> Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza : Aggiornamento ore 23:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato il veliero Alex e di conseguenza il Viminale ha disposto lo sbarco dei migranti che erano rimasti ancora a bordo, 46, che saranno trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.Salvini: "Consegnata acqua ma l’hanno rifiutata"Il veliero Alex della Ong Mediterranea Saving Humans è entrato pochi minuti dopo le 17 nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Gdf e ...

Migranti - veliero Alex a Lampedusa. Salvini : no allo sbarco. : Migranti, veliero Alex a Lampedusa. Salvini: no allo sbarco. L'imbarcazione è nel porto, ma il Viminale non autorizza lo sbarco. E si scontra con la Difesa: "Non aiutano a bloccare le navi". La replica: "Mitologia, se avesse accettato l'imbarcazione sarebbe a Malta" Parole chiave: ...

Nave Alex a Lampedusa. Ma Salvini nega lo sbarco dei migranti : complici di scafisti DIRETTA TV : La Nave Alex della ong Mediterranea è ferma in porto a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ma Salvini ha finora negato lo sbarco dei migranti. Solo uno dei 41 profughi a...

Migranti - la nave Alex forza il blocco e attracca a Lampedusa : Il veliero Alex ha forzato il blocco navale e si è diretto verso il porto di Lampedusa per far sbarcare i Migranti salvati nella zona Sar libica Agenzia Vista Il veliero Alex ha forzato il blocco navale e si è diretto verso il porto di Lampedusa per far sbarcare i Migranti salvati nella zona Sar libica mediterranea saving humans immigrazione ong ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘comandante ha chiesto medico - situazione drammatica’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Non li vogliono fare scendere, c’è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell’isola dove da oltre due ore ha attraccato, forzando il blocco imposto dal ministro dell’Interno, la Nave Alex di Mediterranea Saving Humans con ...