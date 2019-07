Trieste | Serracchiani | ‘ministro ungherese faccia sovranista a casa sua’

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “L’intrusione del ministro degli Esterinegli affari interni dell’Italia è un fatto inaccettabile e imbarazzante per lo stesso governo italiano.ilsua, senza venire a dare lezioni al nostro Paese”. Lo afferma la deputata del Pd Debora, commentando l’intervento del ministro degli Affari esteri, Péter Szijjártó, che oggi aha indicato il suo Paese come modello per la “difesa dei confini”. “è difficile capire -aggiunge l’esponente Dem- come Salvini subisca toni così arroganti da parte di uno Stato estero, per quanto vicino politicamente. L’opportunità reciproca di commerciare e crescere avviata dall’Autorita portuale diancora con il governo di centrosinistra è nella linea dello sviluppo dei traffici, ma non deve ...

