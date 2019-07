Scontro sui rifiuti | Raggi attacca la Regione Zingaretti | ora intervengo io

Dl crescita - Scontro sui fondi per il Sud : passato emendamento Lega che li trasferisce a Regioni. Lezzi : “Va stralciato” : Nuovo scontro tra gli alleati di governo M5s e Lega, stavolta sulla gestione dei fondi europei per il Sud. Lunedì sera le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato via libera a un emendamento del Carroccio che a partire dal 2021 trasferisce alle Regioni la titolarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) – che per il settennato 2014-2020 vale quasi 60 miliardi e insieme ai fondi europei è la principale fonte di ...

Debito - Scontro sui mini-Bot Voci della Lega : risultati o voto Malumore M5S : agenda è loro : Giorgetti: una delle soluzioni. Salvini: l’importante è pagare le imprese. Ma Boccia (Confindustria) dice no

Pechino a Trump : lo Scontro sui dazi non ha rifatto grande l'America : "Qualsiasi cosa il futuro possa portare, Pechino è fiduciosa di poter affrontare le sfide, trasformando rischi in opportunità e aprendo nuovi capitoli"

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5S. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Lo Scontro Berlusconi-Meloni da piazze e tv approda sui social : Dalla piazza e dalle tv lo scontro frontale nel centrodestra fra Forza Italia e Fratelli d'Italia e direttamente fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni il penultimo giorno di campagna elettorale approda anche sui social. "Veramente l'unico partito di destra a non aver mai fatto patti con la sinistra è proprio Fratelli d'Italia. Né in Italia, né in Europa", twitta Meloni al nuovo attacco di Berlusconi riservayo a Fdi nel suo comizio di ...

Serie B : Scontro Lega B-FIGC sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Il nuovo Scontro tra Salvini e Di Maio e sui parametri di Maastricht : nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai è diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3% (il rapporto massimo tra deficit e Pil previsto dal Patto di Stabilità europeo), che per Salvini può essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "È un dovere superare i vincoli europei, non ...

E così riparte lo Scontro - Di Maio : "Deluso - nulla sui rimpatri" | Salvini : "Meno sbarchi e meno reati" : Dal vicepremier M5s stoccata alla Lega e al suo leader: "Non vorrei che il decreto legge fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri"

Pamela Prati - presunto Scontro con l'agente a Linate - sui social dice : 'Non sono scappata' : La giornata di ieri è stata molto movimentata per Pamela Prati: la soubrette, infatti, ha partecipato alla puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 11 maggio con l'agente Eliana Michelazzo. sono tantissime le anticipazioni che sono trapelate sul web del faccia a faccia che c'è stato tra la sarda e Silvia Toffanin: tra queste, quella che l'ospite sia scappata dallo studio con la scusa di telefonare a Mark Caltagirone. Tramite il suo profilo ...