Saf Frosinone | aiuteremo Roma a risolvere emergenza rifiuti

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019)– La Saf die’ pronta a dare il suo contributo per cercare di “l’na”. È quanto si legge in una nota di Lucio Migliorelli, presidente della Saf, la societa’ che gestisce l’impianto di lavorazionedi Colfelice. “Il provvedimento appena adottato, in forza di poteri sostitutivi posti in capo al Presidente della Regione, obbliga tutti gli impianti di trattamento dislocati sul territorio della regione Lazio a ricevere e lavorare quantitativi diindifferenziati al massimo della capacita’ autorizzata- ha detto Migliorelli- Anche– che dispone di un ciclo provinciale autosufficiente per la lavorazione deie lo smaltimento dei residui – concorrera’, con responsabile e fattivo spirito di collaborazione, alla risoluzione dellana nella ...