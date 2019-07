Rai | “Abbiamo un diritto forte e palese alla Champions”

Torino - opeRai sul tetto del grattacielo per protesta : “Abbiamo lavorato - ma non siamo stati pagati” : Sono saliti intorno alle otto sulla Torre littoria, in pieno centro a Torino, dove hanno lavorato per mesi senza esser stati pagati. Arrivati all’ottavo piano hanno esposto due striscioni chiedendo i soldi arretrati. Così 13 operai edili della Eco Building hanno cercato di attirare l’attenzione su di loro e ci sono riusciti. Dopo ore a quell’altezza, passate a volte a bordo del cornicione, sono scesi alle 14.30 per andare verso la prefettura ...