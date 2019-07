Radicali Roma | Raggi ringrazi per l’ordinanza e non polemizzi

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019)– “L’ordinanza contingibile e urgente, da noi richiesta nei giorni scorsi, con cui la Regione Lazio mette a disposizione ditutti gli impianti del Lazio al massimo della capacita’, anche nei weekend e nei festivi, almeno fin quando non tornino a pieno regime Malagrotta 1 e Malagrotta 2, e’ un primo importante passo verso il superamento di questa fase drammatica”. Lo affermano in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa, e Massimiliano Iervolino, membro di direzione diitaliani. “Il Presidente Zingaretti- proseguono nella nota- ha fatto bene a intervenire, anche perche’ nell’attesa che si muovesse l’amministrazione capitolina la citta’ e’ stata infestata da ratti, gabbiani e ogni specie di animale, invasa dai sacchetti dell’immondizia e dagli odori ...

