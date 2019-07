«Quattro matrimoni e un funerale» | la serie tv non è quello che ti aspetti

gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nell’anno in cui il film compie 25 anni, arriva latv. Cioè, più o meno, perché a giudicare dal trailer, la minie untargata Hulu che approderà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 31 luglio, non è esattamente la trasposizione televisiva del film. Nella, composta da dieci episodi, sembra che di elementi in comune con il film originale ce ne siano pochi, a parte ie undel titolo. Stando alla sinossi ufficiale, infatti, laracconta di Maya, giovane responsabile della comunicazione per la campagna elettorale di un senatore di New York, che riceve l’invito alo di un’amica del college, che ora vive a Londra. Maya si lascia la sua vita professionale e personale alle spalle per viaggiare in Inghilterra e ritrovare vecchi amici, finendo nel mezzo ...

pluto073 : @mesmeri e non solo ai matrimoni, io ho pena per questo Paese e per le Istituzioni bistrattate da questi quattro pa… - wireditalia : La piattaforma americana Hulu produce una serie limitata scritta da Mindy Kaling che riprende il film che ha segnat… - _valentina_ : @banshee_c @An_jee12 @il_letterino A me è venuto in mente Quattro matrimoni e un funerale, perché è uno di quelli c… -